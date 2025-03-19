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Обучение для бухгалтеров

❓ Учиться или нет: бухгалтеры обсуждают необходимость высшего образования в профессии

Споры о необходимости высшего образования для бухгалтеров продолжаются: одни считают его обязательным, другие делают ставку на практику. Бухгалтерские вакансии все реже требуют диплома вуза, но карьерный потолок без него может наступить быстро.

Участники Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, можно ли построить карьеру со средним специальным образованием или без него, и насколько важно высшее образование для успешной карьеры бухгалтера.

По мнению одних, диплом вуза остается обязательным для продвижения на руководящие должности в крупных компаниях или госструктурах.

«Для высоких должностей в организациях, применяющих профстанданты на главбуха (финдира), нужно в/о», — отметила Светлана.

Другие подчеркивают, что начать работу на отдельных участках учета можно и с дипломом колледжа, особенно если он дает практические навыки.

Интересно, что многие ставят под сомнение качество университетской подготовки.

«Училась в техникуме и в университете. Все знания, что имею, все взяла с техникума. Много практики, буквально два курса работали в 1С с нуля до отчетности, изучали каждый счет отдельно, проводки, самолетики, ведомости, все отчеты заполняли вручную, чтобы знать, откуда и что туда попадает. В университете была одна теория и вода. Ничего не дали нового. Лучше получить среднее специальное образование», — поделилась Юлия.

Некоторые добавили, что даже при наличии двух высших образований работодатели чаще обращают внимание на опыт и умение работать с профильными программами.

Отмечают, что ключевым трендом становится автоматизация. Ряд комментаторов предупреждают: традиционные функции бухгалтера постепенно переходят к цифровым системам, что делает курсы повышения квалификации критически важными.

«Считаю, что профессия бухгалтера уйдет с рабочего рынка, ее заменят операторы и компьютерные программы, в бюджете уже смарт-контроль в действие вводят. Для карьеры, конечно, вышка нужна», — отметила участница дискуссии.

При этом часть аудитории советует трезво оценивать риски профессии: высокую ответственность, умеренные зарплаты на старте и возрастные ограничения.

«Пока вы наберетесь опыта, конкуренция с молодыми кадрами может стать проблемой», — предупредили в чате.

Ключевые профессиональные навыки бухгалтера также обсуждали тут.

А как вы начинали свой путь в бухгалтерии? Нужно ли высшее образование? Делитесь в комментариях ниже.

Комментарии

2
  • Сергей Верещагин

    Высшее профильное образование желательно, но не обязательно.

    Но вот, исходя из личного опыта, хочу заметить, что самые толковые бухгалтера выходят из технарей. У них с логикой и пониманием, как двигаются ресурсы, нет проблем.

    А понять логику бухучета можно за месяц-полтора.

    • Ольга Ульянова
      Аудитор-консультант

      Но вот, исходя из личного опыта, хочу заметить, что самые толковые бухгалтера выходят из технарей. У них с логикой и пониманием, как двигаются ресурсы, нет проблем.

      А я как раз не соглашусь. У них может все в порядке с математикой, но не все так хорошо с понимаем нормативных актов их нюансов и точностей, законодательства, которые в том числе позволяют экономить.

      Гуманитарный склад ума и пластичность мышления важны для бухгалтеров, поскольку они часто общаются с коллегами и заинтересованными сторонами. Умение объяснять сложные финансовые концепции простым языком особенно актуально при предоставлении результатов отчетности собственникам бизнеса, которые могут не иметь глубоких знаний в бухгалтерии. Такой подход улучшает общение и понимание.

      А что там делают технари понятно обычно только им. Но когда начинаешь разбираться, да с математикой там обычно все хорошо, а вот с логикой далеко не всегда и ошибки стратегического плана встречаются нередко.

      Если отвечать на вопрос в статье - я считаю профильное высшее образование обязательным для построения в карьере в найме.

      Для других целей оно может и не пригодится, но все-равно как-то неполноценно без вышки даже если работаешь на себя.