❓ Учиться или нет: бухгалтеры обсуждают необходимость высшего образования в профессии

Споры о необходимости высшего образования для бухгалтеров продолжаются: одни считают его обязательным, другие делают ставку на практику. Бухгалтерские вакансии все реже требуют диплома вуза, но карьерный потолок без него может наступить быстро.

Участники Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, можно ли построить карьеру со средним специальным образованием или без него, и насколько важно высшее образование для успешной карьеры бухгалтера.

По мнению одних, диплом вуза остается обязательным для продвижения на руководящие должности в крупных компаниях или госструктурах.

«Для высоких должностей в организациях, применяющих профстанданты на главбуха (финдира), нужно в/о», — отметила Светлана.

Другие подчеркивают, что начать работу на отдельных участках учета можно и с дипломом колледжа, особенно если он дает практические навыки.

Интересно, что многие ставят под сомнение качество университетской подготовки.

«Училась в техникуме и в университете. Все знания, что имею, все взяла с техникума. Много практики, буквально два курса работали в 1С с нуля до отчетности, изучали каждый счет отдельно, проводки, самолетики, ведомости, все отчеты заполняли вручную, чтобы знать, откуда и что туда попадает. В университете была одна теория и вода. Ничего не дали нового. Лучше получить среднее специальное образование», — поделилась Юлия.

Некоторые добавили, что даже при наличии двух высших образований работодатели чаще обращают внимание на опыт и умение работать с профильными программами.

Отмечают, что ключевым трендом становится автоматизация. Ряд комментаторов предупреждают: традиционные функции бухгалтера постепенно переходят к цифровым системам, что делает курсы повышения квалификации критически важными.

«Считаю, что профессия бухгалтера уйдет с рабочего рынка, ее заменят операторы и компьютерные программы, в бюджете уже смарт-контроль в действие вводят. Для карьеры, конечно, вышка нужна», — отметила участница дискуссии.

При этом часть аудитории советует трезво оценивать риски профессии: высокую ответственность, умеренные зарплаты на старте и возрастные ограничения.

«Пока вы наберетесь опыта, конкуренция с молодыми кадрами может стать проблемой», — предупредили в чате.

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А как вы начинали свой путь в бухгалтерии? Нужно ли высшее образование? Делитесь в комментариях ниже.