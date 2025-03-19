❓ Учиться или нет: бухгалтеры обсуждают необходимость высшего образования в профессии

Участники Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, можно ли построить карьеру со средним специальным образованием или без него, и насколько важно высшее образование для успешной карьеры бухгалтера.
По мнению одних, диплом вуза остается обязательным для продвижения на руководящие должности в крупных компаниях или госструктурах.
«Для высоких должностей в организациях, применяющих профстанданты на главбуха (финдира), нужно в/о», — отметила Светлана.
Другие подчеркивают, что начать работу на отдельных участках учета можно и с дипломом колледжа, особенно если он дает практические навыки.
Интересно, что многие ставят под сомнение качество университетской подготовки.
«Училась в техникуме и в университете. Все знания, что имею, все взяла с техникума. Много практики, буквально два курса работали в 1С с нуля до отчетности, изучали каждый счет отдельно, проводки, самолетики, ведомости, все отчеты заполняли вручную, чтобы знать, откуда и что туда попадает. В университете была одна теория и вода. Ничего не дали нового. Лучше получить среднее специальное образование», — поделилась Юлия.
Некоторые добавили, что даже при наличии двух высших образований работодатели чаще обращают внимание на опыт и умение работать с профильными программами.
Отмечают, что ключевым трендом становится автоматизация. Ряд комментаторов предупреждают: традиционные функции бухгалтера постепенно переходят к цифровым системам, что делает курсы повышения квалификации критически важными.
«Считаю, что профессия бухгалтера уйдет с рабочего рынка, ее заменят операторы и компьютерные программы, в бюджете уже смарт-контроль в действие вводят. Для карьеры, конечно, вышка нужна», — отметила участница дискуссии.
При этом часть аудитории советует трезво оценивать риски профессии: высокую ответственность, умеренные зарплаты на старте и возрастные ограничения.
«Пока вы наберетесь опыта, конкуренция с молодыми кадрами может стать проблемой», — предупредили в чате.
Ключевые профессиональные навыки бухгалтера также обсуждали тут.
А как вы начинали свой путь в бухгалтерии? Нужно ли высшее образование? Делитесь в комментариях ниже.
Комментарии2
Высшее профильное образование желательно, но не обязательно.
Но вот, исходя из личного опыта, хочу заметить, что самые толковые бухгалтера выходят из технарей. У них с логикой и пониманием, как двигаются ресурсы, нет проблем.
А понять логику бухучета можно за месяц-полтора.
А я как раз не соглашусь. У них может все в порядке с математикой, но не все так хорошо с понимаем нормативных актов их нюансов и точностей, законодательства, которые в том числе позволяют экономить.
Гуманитарный склад ума и пластичность мышления важны для бухгалтеров, поскольку они часто общаются с коллегами и заинтересованными сторонами. Умение объяснять сложные финансовые концепции простым языком особенно актуально при предоставлении результатов отчетности собственникам бизнеса, которые могут не иметь глубоких знаний в бухгалтерии. Такой подход улучшает общение и понимание.
А что там делают технари понятно обычно только им. Но когда начинаешь разбираться, да с математикой там обычно все хорошо, а вот с логикой далеко не всегда и ошибки стратегического плана встречаются нередко.
Если отвечать на вопрос в статье - я считаю профильное высшее образование обязательным для построения в карьере в найме.
Для других целей оно может и не пригодится, но все-равно как-то неполноценно без вышки даже если работаешь на себя.