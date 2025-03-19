ФНС предложила новый регламент зачета налоговых долгов за счет возмещения ущерба от налоговых преступлений

С 1 июня 2025 года может заработать обновленный механизм зачета сумм возмещенного ущерба от налоговых преступлений в счет погашения задолженностей по налогам, пеням и штрафам. Изменения коснутся дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а также сокрытием имущества для избежания взысканий.

Впервые совершившие преступления по статьям 198, 199 и 199.1 Уголовного кодекса могут избежать уголовной ответственности при полном погашении ущерба. Возмещение включает уплату недоимки, пеней и штрафов в размерах, установленных налоговым органом.

Регламент также охватывает ст. 199.2 НК — сокрытие денег и имущества от взыскания по налогам.

Для зачета средств необходимо подать письменное заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие оплату. Право обратиться с таким заявлением есть не только у налогоплательщика, но и у третьих лиц, компенсировавших ущерб.

Суммы перечисляются на специальные бюджетные коды со счетов фигурантов уголовных дел или иных лиц.

Как указано в проекте приказа ФНС, налоговые органы определят размер ущерба на основе данных следственных и судебных органов.

Если оплаченная сумма превысит задолженность, разница останется на КБК ущерба и не сможет быть использована для других обязательств на ЕНС.

При неполном возмещении средства распределят в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Действующий порядок, утвержденный приказом ФНС от 19.03.2018 № ММВ-7-8/153@, утратит силу с введением новых правил с 01.06.2025.