Налоговики подсказали, как избежать подачи пояснений к декларации НДС

За 1 квартал 2025 года декларация по НДС должна быть представлена в налоговый орган по новому формату.

Он закреплен приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Всегда есть риск некорректного заполнения декларации. И, как следствие, приходится писать пояснения о причинах выявленных несоответствий. Чтобы этого не пришлось делать, региональные налоговики советуют перед отправкой декларации в налоговый орган:

проверить правильность оформления счетов-фактур на соответствие реквизитам, указанным в договорах и иных первичных документах;

удостовериться, что все реквизиты счетов-фактур, платежных и иных документов, на основании которых будут сформированы показатели всех строк и разделов декларации, внесены правильно;

после формирования декларации проверить все реквизиты и строки, соблюдение контрольных соотношений;

соблюсти форму декларации по НДС, актуальный перечень кодов видов операций и письма ФНС с контрольными соотношениями показателей декларации.

Пояснения по расхождениям в книгах покупок и продаж следует представлять в формализованном формате.

При этом можно исправить реквизиты счета-фактуры (№, дату, ИНН и т. д.), но нельзя — стоимость и сумму НДС.

Если стоимость и сумма налога указаны неверно, необходимо сдать уточненку.

Ранее мы сообщали, что у деклараций НДС новый формат, а ошибки те же: топ-ошибок от налоговиков.