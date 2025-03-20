Налоговики подсказали, как избежать подачи пояснений к декларации НДС

Он закреплен приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Всегда есть риск некорректного заполнения декларации. И, как следствие, приходится писать пояснения о причинах выявленных несоответствий. Чтобы этого не пришлось делать, региональные налоговики советуют перед отправкой декларации в налоговый орган:
проверить правильность оформления счетов-фактур на соответствие реквизитам, указанным в договорах и иных первичных документах;
удостовериться, что все реквизиты счетов-фактур, платежных и иных документов, на основании которых будут сформированы показатели всех строк и разделов декларации, внесены правильно;
после формирования декларации проверить все реквизиты и строки, соблюдение контрольных соотношений;
соблюсти форму декларации по НДС, актуальный перечень кодов видов операций и письма ФНС с контрольными соотношениями показателей декларации.
Пояснения по расхождениям в книгах покупок и продаж следует представлять в формализованном формате.
При этом можно исправить реквизиты счета-фактуры (№, дату, ИНН и т. д.), но нельзя — стоимость и сумму НДС.
Если стоимость и сумма налога указаны неверно, необходимо сдать уточненку.
Ранее мы сообщали, что у деклараций НДС новый формат, а ошибки те же: топ-ошибок от налоговиков.
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