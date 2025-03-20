Где больше потерпевших — там и будет предварительное следствие

Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами и сенаторами законопроект о возможности проведения предварительного расследования по уголовному делу по месту нахождения большинства потерпевших.

Как пояснил зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, законопроект определяет подследственность уголовных дел, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, имеющих межрегиональный характер. Он устанавливает в УПК РФ возможность проведения предварительного следствия по уголовному делу по месту нахождения большинства потерпевших.

Также руководитель следственного органа федерального органа исполнительной власти (при нем) сможет определять место производства предварительного расследования, если преступление совершено иностранцем или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в РФ, живущими вне пределов России и направлено против интересов страны.

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