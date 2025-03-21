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Увольнение

Роструд развеял основные мифы про увольнение

Ведомство продолжает разбирать популярные заблуждения о трудовых отношениях.

Вот что разъяснил Роструд об увольнениях в разрезе бытующего мнения и норм ТК РФ.

Миф

Правда

Работодатель может уволить без объяснения причин

Нет, увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (например, сокращение штата, несоответствие занимаемой должности и т. д.).

Работодатель должен указать причину и соблюсти все процедуры.

Если сотрудник увольняется по собственному желанию, он в любом случае обязан уведомить работодателя за 2 недели.

Нет, есть исключения. Например, если:

  • стороны договорились об увольнении раньше либо работник увольняется в связи с выходом на пенсию — уведомление за 2 недели не требуется;

  • работник увольняется на испытательном сроке или он сезонный работник — уведомить об увольнении можно за 3 дня.

Если сотрудник плохо работает, его можно уволить сразу, без предупреждения

Для увольнения по причине несоответствия занимаемой должности необходимо:

  1. Провести аттестацию.

  2. Подготовить документальные подтверждения.

  3. Предложить другую имеющуюся у нанимателя работу, которую работник может выполнять с учетом состояния здоровья.

Просто так уволить нельзя.

Если компания закрывается, все сотрудники сразу автоматически теряют работу

Закрытие компании – это ликвидация юридического лица, и работодатель обязан:

  1. Предупредить сотрудников за 2 месяца до увольнения.

  2. Выплатить выходное пособие, зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

  3. Выплатить средний заработок за период трудоустройства.

Во время испытательного срока можно уволить сотрудника без объяснения причин

Даже во время испытательного срока работодатель обязан указать причину увольнения. Без причины увольнение незаконно.

Если работник написал заявление об уходе и заболел, то его нельзя уволить той датой, которую он указал

Даже если сотрудник находится на больничном, работодатель обязан уволить его в срок, указанный в заявлении. Или спустя двухнедельного срока предупреждения об увольнении.

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