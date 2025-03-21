Роструд развеял основные мифы про увольнение

Вот что разъяснил Роструд об увольнениях в разрезе бытующего мнения и норм ТК РФ.
Миф
Правда
Работодатель может уволить без объяснения причин
Нет, увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (например, сокращение штата, несоответствие занимаемой должности и т. д.).
Работодатель должен указать причину и соблюсти все процедуры.
Если сотрудник увольняется по собственному желанию, он в любом случае обязан уведомить работодателя за 2 недели.
Нет, есть исключения. Например, если:
Если сотрудник плохо работает, его можно уволить сразу, без предупреждения
Для увольнения по причине несоответствия занимаемой должности необходимо:
Просто так уволить нельзя.
Если компания закрывается, все сотрудники сразу автоматически теряют работу
Закрытие компании – это ликвидация юридического лица, и работодатель обязан:
Во время испытательного срока можно уволить сотрудника без объяснения причин
Даже во время испытательного срока работодатель обязан указать причину увольнения. Без причины увольнение незаконно.
Если работник написал заявление об уходе и заболел, то его нельзя уволить той датой, которую он указал
Даже если сотрудник находится на больничном, работодатель обязан уволить его в срок, указанный в заявлении. Или спустя двухнедельного срока предупреждения об увольнении.
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