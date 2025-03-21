Роструд развеял основные мифы про увольнение

Работодатель должен указать причину и соблюсти все процедуры.

Нет, увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (например, сокращение штата, несоответствие занимаемой должности и т. д.).

Работодатель может уволить без объяснения причин

Если сотрудник увольняется по собственному желанию, он в любом случае обязан уведомить работодателя за 2 недели.