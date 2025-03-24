Клиенты банка смогут назначать доверенных лиц для подтверждения операций

С 1 сентября 2025 года у россиян появится возможность назначить доверенных лиц, которые смогут подтвердить их операции с банковскими счетами. Об этом сказано в поправках к законопроекту о борьбе с кибермошенничеством. Документ готовится ко второму чтению.
«Речь идет о том, что люди по желанию — например, пожилые родители — могут закрепить своих детей как "второй ключ" к совершению значимых действий в кредитных организациях», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Также он добавил, что эта поправка будет работать на снятие наличных и на банковские переводы, а также на операции с заемными средствами.
Недавно мы писали, что банки хотят наказывать своих сотрудников за помощь мошенникам.
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