Клиенты банка смогут назначать доверенных лиц для подтверждения операций

Чтобы лучше защитить деньги на банковских счетах, власти разрешат клиентам выбрать доверенных лиц, которые будут разрешать или отклонять операции.

С 1 сентября 2025 года у россиян появится возможность назначить доверенных лиц, которые смогут подтвердить их операции с банковскими счетами. Об этом сказано в поправках к законопроекту о борьбе с кибермошенничеством. Документ готовится ко второму чтению.

«Речь идет о том, что люди по желанию — например, пожилые родители — могут закрепить своих детей как "второй ключ" к совершению значимых действий в кредитных организациях», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Также он добавил, что эта поправка будет работать на снятие наличных и на банковские переводы, а также на операции с заемными средствами.

Недавно мы писали, что банки хотят наказывать своих сотрудников за помощь мошенникам.