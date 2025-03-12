Банки начнут наказывать своих сотрудников за оформление мошеннических кредитов

Сотрудникам банка может грозить уголовная и административная ответственность за помощь в мошеннических операциях. Также их планируют увольнять в связи с утратой доверия.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к Центробанку с предложением ввести административную и уголовную ответственность для сотрудников, которые оформили потребительский кредит без согласия клиента или вывели средства, полученные по таким договорам.

Кредитные организации хотят, чтобы сотрудники, которых впервые уличили в помощи мошенникам, несли специальную административную ответственность. За повторное или многократное совершение таких действий уже будет уголовная ответственность. Она наступит, если сотрудник нарушил процедуру оформления кредита, не выполнил внутренний регламент или был в сговоре со злоумышленником. Об этом пишет РБК.

Сейчас, если банк соблюдает порядок оформления кредитов, дает период охлаждения, но клиент все равно переводит деньги мошенникам, то ни кредитная организация, ни ее сотрудники не будут нести ответственность.

«Предлагаем сконцентрировать обсуждение на усилении ответственности для конкретных лиц, которые умышленно содействуют оформлению мошеннического кредита и хищению средств», — сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Также в ТК хотят закрепить право работодателя уволить сотрудника в связи с утратой доверия, если его действия привели к выдаче мошеннического кредита.

Банки планируют внедрить процедуру досудебного возмещения похищенных средств, но ответственность будет пропорционально распределена на всех, кто участвовал в цепочке. Например, на мобильных операторов и НСПК.

Для того, чтобы предотвратить повторные случаи оформления мошеннических кредитов, банки начнут вносить информацию о них в специальную базу и обмениваться сведениями. Это позволит дополнительно защитить клиентов, которые уже пострадали от злоумышленников.