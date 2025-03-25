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Трудовое право

За регулярные 3-часовые прогулы вас не уволят

Сотрудника, который регулярно прогуливает работу, можно уволить. Но только если прогул – не менее 4 часов за раз.

Роструд разобрал такую ситуацию: каждый месяц сотрудник в какой-то день отсутствует на работе 3 часа.

Получается, что уволить за него нельзя.

Прогулом является отсутствие работника рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также более 4 часов подряд в течение рабочего дня.

Прогул – это дисциплинарный проступок, за который возможно такое наказание:

  • замечание;

  • выговор;

  • увольнение.

Таким образом, 3 часа отсутствия на рабочем месте – это не прогул.

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Роструд разрешил! Гуляйте смело по три часа!

    Главное после трёх часов появиться, поздоровкаться и можно снова уходить на три часа! Никто и слова не скажет!

    В Роструде все сотрудники только так и "работают"!

  • Джон Вокер

    3 выговора и можно увольнять. «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Для увольнения надо минимум два раза в течение года оформить дисциплинарное взыскание.