За регулярные 3-часовые прогулы вас не уволят

Сотрудника, который регулярно прогуливает работу, можно уволить. Но только если прогул – не менее 4 часов за раз.

Роструд разобрал такую ситуацию: каждый месяц сотрудник в какой-то день отсутствует на работе 3 часа.

Получается, что уволить за него нельзя.

Прогулом является отсутствие работника рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также более 4 часов подряд в течение рабочего дня.

Прогул – это дисциплинарный проступок, за который возможно такое наказание:

замечание;

выговор;

увольнение.

Таким образом, 3 часа отсутствия на рабочем месте – это не прогул.