За регулярные 3-часовые прогулы вас не уволят

Роструд разобрал такую ситуацию: каждый месяц сотрудник в какой-то день отсутствует на работе 3 часа.
Получается, что уволить за него нельзя.
Прогулом является отсутствие работника рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также более 4 часов подряд в течение рабочего дня.
Прогул – это дисциплинарный проступок, за который возможно такое наказание:
замечание;
выговор;
увольнение.
Таким образом, 3 часа отсутствия на рабочем месте – это не прогул.
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Комментарии2
Роструд разрешил! Гуляйте смело по три часа!
Главное после трёх часов появиться, поздоровкаться и можно снова уходить на три часа! Никто и слова не скажет!
В Роструде все сотрудники только так и "работают"!
3 выговора и можно увольнять. «За неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Для увольнения надо минимум два раза в течение года оформить дисциплинарное взыскание.