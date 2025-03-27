🍠 НДС на обработанные овощи могут снизить

В Госдуму поступил законопроект с такой поправкой в НК. Его разработали депутаты Госдумы и Госсобрание Марий Эл.

Авторы проекта отмечают, что снижение НДС приведет к выравниванию условий налогообложения для организаций, которые перерабатывают продукцию овощеводства, и товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольствия — мясо, молоко, хлеб и т. д., для которых сейчас действует ставка 10%.

Напомним, картофель есть в перечне продовольственных товаров, облагаемых по ставке НДС 10%. Этот перечень утвержден постановлением Правительства от 31.12.2004 № 908.

Но одно дело просто картофель, а другое — картофель в переработанном виде. После переработки ставка становится 20%. Депутаты предлагают сделать ее тоже 10%.

Кстати, чистка овощей (мытье) не является переработкой и обработкой. И на чистый картофель ставка НДС — 10%. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-07/114433. При этом ранее ведомство заявляло, что если овощи почистить, то ставка НДС будет уже не 10%, а 20%.

Если законопроект примут, споры про чистые/грязные, почищенные/с кожурой, обработанные/необработанные овощи прекратятся. И будет единая пониженная ставка на все виды овощей.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.