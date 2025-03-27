НДФЛ для мигрантов на патентах могут повысить, но Правительство против

Для доходов, получаемых налоговыми нерезидентами РФ, предусмотрена ставка НДФЛ 30%. Но для иностранцев на патенте действуют другие ставки. Это хотят исправить.

ЛДПР и сенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в НК.

Доходы иностранцев, работающих по найму в РФ на основании патента, сейчас облагаются по ставке НДФЛ от 13 до 22%.

Законопроект предлагает распространить общее правило применения ставки НДФЛ 30% на доходы иностранных граждан-нерезидентов, работающих по патенту.

Это обеспечит дополнительные поступления от НДФЛ в бюджет, говорится в пояснительной записке.

Закон в случае прохождения вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.

Однако пока на этот законопроект имеется отрицательное заключение кабмина. Он сослался на ст. 3 НК, что недопустимо устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от гражданства физлиц. Кроме того, положения законопроекта не учитывают международные соглашения РФ об избежании двойного налогообложения, а также договоры ЕАЭС. И еще кабмин считает, что ставка 30% создаст условия для уклонения от уплаты налогов.

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