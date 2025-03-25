Сервисам рассрочек зададут новые правила работы

Если рассрочка превысит 15 тысяч рублей, то информация о ней попадет в кредитную историю.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который будет регулировать деятельность операторов сервисов рассрочек. Это позволит защитить права потребителей, которые оплачивают покупки частями.

У оператора сервиса рассрочки будет статус посредника, которые имеет право предоставлять рассрочку. Такие компании включат в специальный реестр и для них установят требования к собственным средствам, а также к органам управления организацией.

Оператор должен предоставлять клиентам информацию о правилах предоставления рассрочки, включая пункты о бесплатных услугах и об ограничении размера штрафа за нарушение обязательств по договору.

Сведения о рассрочках будут предоставлять в бюро кредитных историй, если максимальная сумма договора превысит 15 тыс. рублей. Также закон ограничит право продавца заключать с потребителем договор, который предусматривает оплату с использование рассрочки за счет средств третьего лица. Исключение сделают для платежей заемными деньгами от кредита.

Если законопроект примут окончательно, то он вступит в силу 1 декабря 2025 года.