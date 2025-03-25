За оборот табака без маркировки установят уголовную ответственность

Уголовный штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет могут получить производители и продавцы табачных изделий, которые работают с продукцией без маркировки.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает уголовную ответственность для тех, кто производит и продает табачную продукцию без маркировки.

Нарушителям будет грозить такое же наказание, как и за производство и оборот немаркированной алкогольной продукции. Это штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок и штраф в размере до 120 тыс.

К такой ответственности привлекут производителей и продавцов размере табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки в крупном и особо крупном размере.