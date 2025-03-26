Список от эксперта: какие отчеты сдавать за первый квартал

Разберитесь какие отчеты, куда, по каким формам и в какие сроки должны сдавать по итогам первого квартала 2025 года организации и ИП.

В связи с изменением налогового законодательства некоторые формы деклараций изменились. На бесплатном вебинаре «Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы» пройдемся по календарю бухгалтера по срокам отчетности и расскажем по каким формам, что и куда сдаем. Вебинар состоится сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Также ведущий эксперт Клерка расскажет на что надо обратить внимание, чтобы не допустить ошибок.

На вебинаре разберем:

1. Что сдают и когда по итогам 1 квартала организации:

на ОСНО;

на УСН;

на ЕСХН;

на АУСН;

ИП.

2. Отчетность по сотрудникам в ФНС.

3. Отчетность в СФР.

4. Новые формы деклараций.

5. На что обратить внимание при сдаче отчетности.

6. Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!