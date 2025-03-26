Список от эксперта: какие отчеты сдавать за первый квартал

В связи с изменением налогового законодательства некоторые формы деклараций изменились. На бесплатном вебинаре «Отчетность за 1 квартал компаний и ИП: сроки и новые формы» пройдемся по календарю бухгалтера по срокам отчетности и расскажем по каким формам, что и куда сдаем. Вебинар состоится сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Также ведущий эксперт Клерка расскажет на что надо обратить внимание, чтобы не допустить ошибок.
На вебинаре разберем:
1. Что сдают и когда по итогам 1 квартала организации:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
2. Отчетность по сотрудникам в ФНС.
3. Отчетность в СФР.
4. Новые формы деклараций.
5. На что обратить внимание при сдаче отчетности.
6. Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.
Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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