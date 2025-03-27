❗ С 1 апреля можно применять только один формат счета-фактуры. Но есть важное исключение

До 1 апреля организации могут составлять электронные счета-фактуры, используя один из форматов, приведенных в приложениях № 1 и 2 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Переходный период, в течение которого можно было выбрать тот или иной формат, закончится 1 апреля, т. к. одно из приложений (№ 2) действует до конца марта 2025 года. Поэтому с 01.04.2025 составлять электронные счета-фактуры и УПД нужно только по формату, описанному в приложении № 1.

Если налогоплательщик сформирует счет-фактуру после 1 апреля по старому формату, он нарушит требования НК РФ. А значит, у него возникнут сложности при их учете в рамках НДС.

При этом, если контрагенты начали документооборот до 1 апреля, то завершать его следует в том же формате, в котором он был начат, даже если использовался старый формат. В этом случае значение будет иметь дата выставления счета-фактуры, зафиксированная оператором ЭДО в подтверждении даты отправки. ФНС разъяснила это на своем сайте.