С июня Росфинмониторинг будет блокировать карты дропперов

Чтобы подставные лица не помогали мошенникам выводить украденные деньги, власти будут блокировать их банковские карты.

С 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появятся полномочия приостанавливать операции россиян, которых подозревают в помощи мошенникам.

Ведомство сможет самостоятельно блокировать банковские карты дропперов и пресекать незаконную деятельность тех, кто предоставляет свои счета для проведения сомнительных переводов и снятия наличных.

Финразведка предупредила, что не будет пользоваться новыми правами для массовых блокировок. Изменения нужны, чтобы выявить организаторов преступной сети, установить их финансовые связи, заблокировать активы и привлечь к ответственности. Об этом пишет РБК.

«Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой "компанейщины" не будет», — заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Ранее мы писали, что для борьбы с дропперами ЦБ и Росфинмониторинг хотят ограничить срок действия банковских карт иностранных клиентов.