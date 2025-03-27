ЦОК МК 25.04 Мобильный
ЕНП (единый налоговый платеж)

⏳ Завтра — крайний срок уплаты ряда обязательных платежей, в т. ч. три годовых налога

28 марта 2025 года организациям и ИП необходимо по НК РФ перечислить единый налоговый платеж (ЕНП) для исполнения обязанности по сроку уплаты 28.03.

В этот ЕНП войдут:

  • НДС — третий платеж за 4 квартал 2024 года;

  • налог на прибыль — за 2024 год;

  • налог на прибыль за два месяца (январь-февраль) 2025;

  • ЕСХН — за 2024 год;

  • УСН — за 2024 год (организации);

  • страховые взносы — за февраль;

  • НДФЛ, удержанный с выплат за период с 1 по 22 марта;

  • НДПИ — за февраль 2025;

  • авансовый платеж по акцизу по алкогольной и/или спиртосодержащей продукции — за март 2025.

Календарь бухгалтера и плательщика (налогового агента) на 2025 год — тут.

В этот же срок самозанятым нужно оплатить НПД за февраль.

Учтите, что несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пеней.

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