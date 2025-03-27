28 марта 2025 года организациям и ИП необходимо по НК РФ перечислить единый налоговый платеж (ЕНП) для исполнения обязанности по сроку уплаты 28.03.

В этот ЕНП войдут:

НДС — третий платеж за 4 квартал 2024 года;

налог на прибыль — за 2024 год;

налог на прибыль за два месяца (январь-февраль) 2025;

ЕСХН — за 2024 год;

УСН — за 2024 год (организации);

страховые взносы — за февраль;

НДФЛ, удержанный с выплат за период с 1 по 22 марта;

НДПИ — за февраль 2025;

авансовый платеж по акцизу по алкогольной и/или спиртосодержащей продукции — за март 2025.

Календарь бухгалтера и плательщика (налогового агента) на 2025 год — тут.

В этот же срок самозанятым нужно оплатить НПД за февраль.

Учтите, что несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пеней.