В этот ЕНП войдут:
НДС — третий платеж за 4 квартал 2024 года;
налог на прибыль — за 2024 год;
налог на прибыль за два месяца (январь-февраль) 2025;
ЕСХН — за 2024 год;
УСН — за 2024 год (организации);
страховые взносы — за февраль;
НДФЛ, удержанный с выплат за период с 1 по 22 марта;
НДПИ — за февраль 2025;
авансовый платеж по акцизу по алкогольной и/или спиртосодержащей продукции — за март 2025.
Календарь бухгалтера и плательщика (налогового агента) на 2025 год — тут.
В этот же срок самозанятым нужно оплатить НПД за февраль.
Учтите, что несвоевременное исполнение налоговых обязательств может привести к начислению пеней.
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