Инструкция от ФНС: как ИП на УСН получить освобождение от налога на имущество

Льготу можно получить на ту недвижимость, которая использовалась при проведении подготовительных мероприятий, связанных с предпринимательской деятельностью.

ИП, которые применяют УСН, освобождены от уплаты налога на имущество, если оно используется в предпринимательской деятельности. Исключение составляют объекты из перечня торгово-офисной недвижимости.

Чтобы применять льготу, предпринимателю нужно подать в ИФНС заявление и приложить документы, которые подтвердят, что недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности в соответствующем периоде. Этом могут быть: договоры продажи, аренды, документированные оферты, направленные на заключение таких соглашений, а также акты приема-передачи имущества.

Освобождение будет и для имущества, которое использовалось при проведении подготовительных мероприятий, связанных с предпринимательством. Например, ремонт помещения.

«Льгота распространяется и на случаи, когда назначение или разрешенное использование объекта недвижимости исключают возможность его применения в личных, семейных и иных, не связанных с предпринимательством целях», — сказано на сайте ФНС.

После рассмотрения заявления, налоговики пришлют уведомление о предоставлении налоговой льготы или сообщение об отказе. Если не подать заявление на льготу или не уведомить ИФНС об отказе, она будет предоставлена на основании той информации, которую налоговая получает от других ведомств.