💰 Получение на ОСНО крупного аванса в самом конце квартала — очень нежелательная нагрузка

Бухгалтеров волнует НДС и налог на прибыль при получении крупного аванса в самом конце квартала.

Организация на ОСНО 31 марта получит от заказчика аванс 70 млн руб. Можно ли минимизировать НДС и налог на прибыль в апреле в этом случае? Такой вопрос задала коллегам участница телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги высказались по-разному. Большинство согласилось, что для одного квартала такая нагрузка нежелательна. На прибыль аванс не повлияет, но придется заплатить НДС 20%.

Советуют: пусть заказчик заплатит 1 апреля, если хочет счет-фактуру. Надо вернуть аванс в этот же день, а в апреле пусть перевод вам сделают.

Либо в срочном порядке все поступления раскидывать основным поставщикам под авансы как предоплаты — одним днем, 31 марта. Тогда от поставщиков придут счета-фактуры на аванс, а компания их примет к вычету.

Кто-то вспомнил свою такую же ситуацию, когда поставщик доплатил в апреле допаванс на сумму НДС. Аванс должен был поступить 1 апреля, но бухгалтер заказчика оплатил специально раньше, чтобы возместить НДС.

Или договориться с заказчиком, чтобы он отправил деньги в последние минуты платежного дня. У него они спишутся в первом квартале, а к вам поступят во втором. Хотя навряд ли, банк проведет платеж в тот же день.

Можно сделать и ход конем, но это чревато. Бывает, что переводят большую сумму на крупную компанию (в пример привели Лукойл или Роснефть), получают счет-фактуру на аванс, перекрывая свой НДС за 1 квартал. Потом пишут письмо с просьбой вернуть, т. к. был ошибочный платеж. Но бухгалтеры предостерегают друг друга от таких сомнительных схем.