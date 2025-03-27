Основателя «Русагро» отправили в СИЗО

Суд не принял предложение холдинга внести залог на сумму 1 млрд рублей. Вадима Мошковича арестовали до 25 мая.

Мещанский суд Москвы отправил под арест основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича по делу о хищении. Срок ареста — до 25 мая 2025 года.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты о домашнем аресте или другой мере пресечения, которая не связана с помещением в СИЗО. Компания была готова внести за Мошковича залог в размере 1 млрд рублей.

Следователи считают, что бизнесмен на свободе может отказать давление на свидетелей или скрыться, поскольку у него есть второе израильское гражданство, а также частный самолет. Об этом пишет «Интерфакс».

Вадим Мошкович не согласился с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признал вину и заявил в суде, что не нарушал закон.

Уголовное дело связано с хищением акций холдинга «Солнечные продукты» при покупке компанией «Русагро». Ущерб по делу составил порядка 1 млрд рублей.

По данным сервиса проверки контрагентов от «Клерка», в 2023 году выручка компании «Русагро» составила 71 млрд рублей, а чистая прибыль — 15 млрд. Сейчас «Русагро» — один из ведущих агрохолдингов в РФ.