Минпромторг до 40% увеличил скидку на лизинг общественного транспорта

Чтобы быстрее обновить парки колесного общественного транспорта, власти увеличат скидку по программе льготного лизинга с 10% до 40%.

По программе льготного лизинга на общественный транспорт увеличат скидку с 10% до 40%.

Повышенные скидки также распространяются на категории N2 (грузовые) и M2 (автобусы). Предельный размер скидки на такие модели повысили более чем в два раза, до 2 млн рублей. Раньше эта сумма была 925 тыс.

«Также в 2025 году в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года <…>. Такое решение позволит особенно поддержать сегменты легковых, легких коммерческих автомобилей, прицепов», — сказано на сайте Минпромторга.

На программу обновления общественного транспорта в 2025 году потратят 27 млрд рублей. С января по февраль в льготный лизинг оформили уже свыше 5,6 тыс. автомобилей.