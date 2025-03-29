Роструд назвал самые востребованные документы по трудовым отношениям в своей базе

12 миллионов документов скачали пользователи сервиса «Банк документов» на портале «Онлайнинспекция.рф».

Сервис «Банк документов» предоставляет доступ к обширной базе, включающей свыше 1 700 типовых форм и образцов документов.

«За время работы сервиса общее количество скачиваний превысило 12 миллионов. Это подтверждение того, что сервис действительно полезен и востребован. Этот инструмент помогает гражданам экономить время и избегать ошибок при оформлении документов», – сообщил начальник Управления цифрового развития и информационных технологий Роструда Виталий Лосев.

В базе сервиса — шаблоны документов, которые должны формироваться работником или работодателем в процессе трудовых отношений. Пользователи портала могут воспользоваться образцами договоров, заявлений, приказов, соглашений для самых различных ситуаций.

Для удобства документы объединены в разделы. Например — прием на работу, увольнение, оплата труда, изменение условий трудового договора, отпуск, охрана труда и др.

Среди наиболее востребованных: инструкции охраны труда, справка о характере работы по основному месту, приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка, трудовой договор.