Центробанк предупредил о новом сценарии мошенничества от его имени

Злоумышленники предлагают закрыть «международный счет» и вывести крупную сумму денег, а за отказ угрожают штрафами и арестом имущества.

Мошенники стали представляться сотрудниками Центробанка и требовать закрыть «международный счет» с крупной суммой денег. Они предлагают вывести их с сохранением процентного дохода.

Для получения подробных инструкций человеку предлагают связаться с ЦБ через мессенджер, ответить на письмо или перейти по фишинговой ссылке, где ввести личные данные и банковские реквизиты.

«Настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», — сказано на сайте ЦБ.

Также злоумышленники угрожают штрафами, арестом имущества или принудительными взысканиями за отказ от закрытия счета. При возникновении любых сомнений, стоит прервать общение и самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, который указан на сайте кредитной организации.