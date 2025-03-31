70% IT-компаний считают, что в РФ благоприятный деловой климат

Отечественные разработчики увеличили продажи более чем на 30%. Это самый большой показатель за последние пять лет.

Деловой климат в сфере IT назвали благоприятным руководители 70% компаний. Каждая третья фирма заметила увеличение спроса на свои товары и услуги, а свыше 40% организаций рассказали о росте числа клиентов.

Свыше 30% IT-компаний нарастили продажи отечественных программ, что стало самым большим показателем за пять лет. Об этом сказано в ежегодном докладе Высшей школы экономики, который приводит Минцифры в своем телеграм-канале.

Каждая вторая компания в 2024 году запустила проект по разработке собственного программного обеспечения (ПО), а 38% — стали вкладывать больше денег в это направление.

«Самым большим спросом пользуются решения в области кибербеза и услуги центров обработки данных — рост отмечают 68% и 55% компаний соответственно», — говорится в сообщении.

В основном отечественные программы покупает госсектор, представители промышленности, бизнес в сфере услуг, коммуникации и торговли.

Свыше 80% IT-компаний считают, что в 2025 году популярностью будут пользоваться продукты и услуги в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, автоматизации бизнеса, облачных сервисов.