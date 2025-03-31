Как в 1С перенести вычет по НДС на следующий квартал

Применение вычета по НДС – это не обязанность, а право налогоплательщика.

Если в 1 квартале вычетов оказалось слишком много и НДС в итоге идет к возмещению или компания придерживается безопасной доли вычетов, то по отдельным входящим счетам-фактурам налог можно перенести на следующий квартал.

Для этого в 1С в полученном счете-фактуре надо поменять дату получения на дату во 2 квартале. Если при этом останется галочка на «Отразить вычет датой получения», то данный счет-фактура попадет в книгу покупок, и соответственно, в декларацию, во 2 квартале.

При этом дата самого счета-фактуры остается неизменной.