👀 СМИ «Клерк» ищет крутого новостника-бухгалтера!

«Клерк» открыл вакансию «Редактор новостей», заявку оставляйте здесь. Эта позиция подразумевает, что вы:
Владеете текущей бухгалтерской и налоговой повесткой, знаете, что волнует бухгалтеров. И конечно же разбираетесь в вопросах учета и отчетности, кадров. Не обязательно во всем сразу, но опыт в бухгалтерии у вас точно должен быть.
Можете писать о сложном простыми словами.
Ориентируетесь в нормативке и знаете, где искать нужную информацию для работы.
Если речь про изменения, то понимаете или быстро разберетесь — как было/как стало/что могут еще поменять (законопроекты, инициативы и т. п.).
Готовы работать полный день (наша вакансия — не подработка на пару часов!).
Приветствуем опыт в других СМИ, бизнес-изданиях, а также опыт ведения соцсетей, телеграм-канала и т.п.
Важно! Новости — это оперативная работа с информацией, это не похоже на работу со статьями, где есть время на «разгон», нужна оперативность и собранность в большом инфопотоке.
Условия: удаленка, 5/2 с 9:00 до 18:00 мск, корпоративное обучение, если вы из Москвы, то при желании сможете также участвовать в мероприятиях в качестве корреспондента)
Заполняйте форму и приходите к нам! Скучно не будет!
Комментарии2
Смешные вы ребята! Учите других, а сами? ГДЕ ЗАРПЛАТА в вакансии? Без этого сейчас никто жопу не оторвет писать резюме!
Пусть новостник услышит, пусть новостник придет, пусть новостник «Клерк» непременно найдет!