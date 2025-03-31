👀 СМИ «Клерк» ищет крутого новостника-бухгалтера!

Сайт «Клерка» решил пойти нестандартным путем и найти в новостника среди наших читателей из бухгалтерского сообщества.

«Клерк» открыл вакансию «Редактор новостей», заявку оставляйте здесь. Эта позиция подразумевает, что вы:

Владеете текущей бухгалтерской и налоговой повесткой, знаете, что волнует бухгалтеров. И конечно же разбираетесь в вопросах учета и отчетности, кадров. Не обязательно во всем сразу, но опыт в бухгалтерии у вас точно должен быть.

Можете писать о сложном простыми словами .

Ориентируетесь в нормативке и знаете, где искать нужную информацию для работы.

Если речь про изменения, то понимаете или быстро разберетесь — как было/как стало/что могут еще поменять (законопроекты, инициативы и т. п.).

Готовы работать полный день (наша вакансия — не подработка на пару часов!).

Приветствуем опыт в других СМИ, бизнес-изданиях, а также опыт ведения соцсетей, телеграм-канала и т.п.

Важно! Новости — это оперативная работа с информацией, это не похоже на работу со статьями, где есть время на «разгон», нужна оперативность и собранность в большом инфопотоке.

Условия: удаленка, 5/2 с 9:00 до 18:00 мск, корпоративное обучение, если вы из Москвы, то при желании сможете также участвовать в мероприятиях в качестве корреспондента)

Заполняйте форму и приходите к нам! Скучно не будет!