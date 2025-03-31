В Нижнем Новгороде курьерам запретили работать по патенту

Местные власти ограничили круг мест, где иностранцы могут работать на основании патента. Предпринимателям дали три месяца, что выстроить работу с мигрантами по новым правилам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, который ограничит работу мигрантов по патенту.

В регионе иностранцы и лица без гражданства больше не смогут работать на основании патента в сферах курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, спорта и культуры. Об этом сказано на сайте правительства региона.

Указ начнет действовать через 10 дней после официальной публикации. У работодателей будет три месяца, чтобы начать работать с мигрантами по новым требованиям.

В 2024 году число мигрантов, которые работали на основании патента, составило меньше 10% от общего числа документов, выданных в Нижнем Новгороде.