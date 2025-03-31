Близким родственникам предложили дать льготы при нотариальном удостоверении дарения

Чтобы близкие родственники не тратили в среднем по 25-30 тысяч рублей на услуги нотариусов, депутат предложила предоставить им льготы за регистрацию сделок.

Депутат Сардана Авксентьева внесла в Госдуму законопроект, по которому предусмотрены льготы за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости близким родственникам.

С 13 января 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 13 декабря 2024 года № 459-ФЗ. Он обязывает заверять у нотариуса все договоры дарения недвижимого имущества, причем независимо от участников сделки.

«При оформлении сделок дарения недвижимости между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг, и нуждаются в государственной поддержке», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет 25-30 тыс. рублей.

В случае принятия закон начнет действовать через 30 дней после публикации.