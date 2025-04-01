🏡 При продаже недостроенного дома надо платить НДФЛ, даже если он у семьи единственный

Степень готовности недвижимого имущества для обложения НДФЛ не имеет значения. Незавершенка также облагается НДФЛ.

Доход от продажи и готового дома, и недостроенного будет освобождаться от НДФЛ, если он был в собственности продавца не менее минимального срока, который в общем случае – 5 лет.

При этом по недостроенным домам нет НДФЛ-льготы в виде нулевого срока владения для семей с детьми.

Об этом сообщают региональные налоговики со ссылкой на письмо ФНС от 17.04.2024 № БС-17-11/1120@.

Подробно все условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми мы разбирали тут.

Также по недострою нет 3-летнего срока владения единственным жильем.

То есть продать недостроенный дом без НДФЛ можно только через 5 лет владения им.