Как бухгалтеру маркетплейса правильно ответить на требование ФНС — смотрите видео!

ФНС активно занялась контролем за селлерами, мероприятия налогового контроля совершенствуются, а борьба с дроблением бизнеса ужесточается. Важно понимать, что различные аспекты торговли на маркетплейсах могут привлечь внимание налоговых органов. О том, на что стоит обратить внимание и какие риски могут возникнуть, расскажет практикующий бухгалтер, который работает с селлерами. Вы узнаете, как избежать проблем с налоговыми органами.
В этом видео разберем:
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.
Поставщик изменил ставку НДС.
АУСН – так ли хорош, подводные камни нового режима.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
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