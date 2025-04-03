ФНС: работодатель должен платить НДФЛ, если сотрудник работает за границей

Для сотрудников на удаленке, которые работают из-за границы, действует прогрессивная шкала НДФЛ, а работодатель должен удерживать и уплачивать налог за него.

В чате ФНС сотрудник спрашивает, будет ли он считаться налоговым резидентов РФ, если проживает больше шести месяцев за границей, но работает на удаленке в российской организации.

Представитель налоговой объяснил, что работодатель должен исчислять и платить НДФЛ за удаленных сотрудников, которые работают за границей. При этом не имеет значения, сколько времени работник пробыл в иностранном государстве: налог удержат, как и с сотрудников в России.

Прогрессивная шкала НДФЛ тоже будет действовать для таких работников.

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Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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