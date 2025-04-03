На Госуслугах заблокируют доступ к финансовой информации при подозрении на мошенничество

Если будут подозрения на мошеннические действия, пользователь не сможет открыть финансовую информацию в течение 72 часов.

В Минцифры заявили, что для безопасности учетных записей на портале Госуслуг начнут ограничивать доступ к чувствительным разделам личного кабинета.

«Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа», — сказано в телеграм-канале министерства.

Заморозку можно снять и раньше этого срока, если лично посетить центр обслуживания с паспортом и СНИЛСом.

Доступ ограничат к информации о налогах, льготах и выплатах, а также к разделам с работой и пенсией. Таким образом, мошенники не смогут получить важные сведения о пользователе, даже если им удастся взломать аккаунт. Например, злоумышленники не смогут через Госуслуги пройти авторизацию на сайтах микрофинансовых организаций, а также активировать приложение «Госключ» для электронной подписи документов.

Изменения позволят дополнительно защитить тех пользователей, которые сами сообщили пароль для входа на Госуслуги или назвали код из СМС-сообщения.