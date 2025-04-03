В придорожных кафе могут запретить продавать алкоголь

Хотят запретить продажу алкоголя, чтобы у водителей не было соблазна выпить спиртное в кафе на трассе.

Заксобрание Забайкальского края внесло в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания на трассах.

«При посещении таких кафе водители употребляют спиртные напитки и затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, продолжают движение, что приводит к ДТП, в том числе со смертельным ис­ходом и получением травм различной степени тяжести», — сказано в пояснительной записке.

По данным УМВД по Забайкальскому краю, в 2023-2024 годах произошло 547 ДТП с участием пьяных водителей. 10% от общего числа ДТП — вблизи придорожных кафе.

Кроме того, авторы законопроекта обращают внимание на то, что в заведениях общепита на федеральных и региональных дорогах зачастую торгуют алкоголем сомнительного происхождения. В 2023 году в ходе проверок придорожных кафе в Забайкальском крае изъяли 1 236,75 литров алкогольной продукции, составили 13 протоколов об административных правонарушениях. Продукция не соответствовала требованиям, а продавцы торговали алкоголем без лицензии и необходимых документов.