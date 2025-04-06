Работодатели заключили больше 10 тысяч договоров с выпускниками

За 1,5 года портал «Работа России» помог компаниям заключить свыше 10 тыс. договоров на прохождение производственной практики выпускниками вузов.

«На "Работе России" уже создан специальный сервис, который позволяет не просто подписывать договоры о практиках, но и организовывать весь их процесс. В сервисе работают уже более 2 тыс. учебных заведений. За 1,5 года заключено свыше 10 тыс. договоров на практики», — сказал глава Роструда Михаил Иванков.

Также ведомство планирует выпустить нормативный акт, который будет регулировать все аспекты проведения производственных практик. Чтобы их пройти, нужно обязательно заключить договор на портале «Работа России».

Ожидается, что это сделает процесс прохождения практики более прозрачным и доступным. У студентов появится больше перспектив на трудоустройство.

В 2024 году на «Работе России» работодатели начали размещать предложения о целевом обучении, всего было больше 24 тыс. заявок на 184 тыс. учебных мест.