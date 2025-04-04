Временному работнику рабочие выходные оплачивают, как и постоянному

Минтруд в письме от 07.03.2025 № 14-6/ООГ-1218 рассмотрел ситуацию, когда на место декретницы принят сотрудник по срочному трудовому договору. Возникла необходимость привлечения сотрудников к работе в выходные дни.
Этого временного сотрудника тоже могут привлечь, поясняет Минтруд. Но в общем случае для этого нужно его письменное согласие.
Что выбрать – оплату в двойном размере или отгул, выбирает сам сотрудник, а не работодатель.
Если он выбрал отгул, то может использовать его в течение года. Если не использовал, то при увольнении этот отгул оплатят.
Аналогичное разъяснение про отгулы Минтруд давал в письме от 21.02.2025 № 14-6/ООГ-804.
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