Минцифры может дать IT-экспортерам отсрочку по налогу на прибыль

Чтобы эффективнее продвигать российские программы за границей, власти могут установить отсрочку по налогу на прибыль для экспортеров из сферы IT.

Сейчас представители IT-бизнеса, которые продают свои продукты за рубежом, платят налог на прибыль по сниженной ставке 5%. Однако участники рынка считают это послабление недостаточным для продвижения отечественных программ за границей.

Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко могут принять решение об отсрочке уплаты налога на прибыль для IT-экспортеров. Это позволит полностью освободить компании от нагрузки. Идея только обсуждается, конкретные параметры такой отсрочки пока что неизвестны, пишет РБК.

С 2025 года компании платят налог на прибыль 25%, но для IT-бизнеса установили пониженные ставки в размере 5% до 2030 года. Раньше ставка в сфере IT была нулевой.