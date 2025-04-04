🚶 Только 16% россиян ходят на работу пешком

У 5% участников опроса дорога на работу занимает больше двух часов.

Самым популярным способом добраться до работы остается общественный наземный транспорт: им пользуются 27% россиян. На втором месте — личный автомобиль, который предпочитают 23%, а пешком на работу ходят только 16%.

Ездят до места работы на метро 13% участников опроса, на электричке — 5%, а на самокатах, велосипедах и другом альтернативном транспорте — 1%. Столько же выбирают каршеринг или такси. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

32% россиян тратят на дорогу до работы меньше 30 минут, 43% — от 30 до 60 минут, 19% — от часа до двух. Дорога в один конец занимает больше двух часов у 5% сотрудников.