Бизнес массово переходит на МЧД: ФНС подвела итоги электронного документооборота за 2024 год

Согласно опубликованному отчету ФНС, в 2024 году достигнут значительный прогресс в развитии электронного документооборота.

🔹 Общее количество машиночитаемых доверенностей (МЧД)

На конец 2024 года в распределённом реестре ФНС хранилось более 1,9 млн МЧД, из которых 80% — действующие.

🔹 Отмененные доверенности

В течение года было отменено 133 тыс. МЧД по заявлениям.

🔹 Кто использует МЧД

– 81% доверителей — юридические лица

– 19% — индивидуальные предприниматели

🔹 ТОП-10 компаний по объему хранения МЧД

В список вошли такие крупные организации, как ПАО «СОВКОМБАНК», «Билайн», ПАО «Ростелеком», фирма «1С», Банк ВТБ и другие.

🔹 ТОП-10 потребителей МЧД

Наиболее активно используют доверенности в работе операторы ЭДО «Контур», «Тензор», «Такском», а также Почта России и система «Честный знак».

🔹 Доступность и удобство

ФНС подчеркивает, что электронный документооборот доступен 24/7 и продолжает активно развиваться.