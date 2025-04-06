Бизнес массово переходит на МЧД: ФНС подвела итоги электронного документооборота за 2024 год

Согласно опубликованному отчету ФНС, в 2024 году достигнут значительный прогресс в развитии электронного документооборота.
🔹 Общее количество машиночитаемых доверенностей (МЧД)
На конец 2024 года в распределённом реестре ФНС хранилось более 1,9 млн МЧД, из которых 80% — действующие.
🔹 Отмененные доверенности
В течение года было отменено 133 тыс. МЧД по заявлениям.
🔹 Кто использует МЧД
– 81% доверителей — юридические лица
– 19% — индивидуальные предприниматели
🔹 ТОП-10 компаний по объему хранения МЧД
В список вошли такие крупные организации, как ПАО «СОВКОМБАНК», «Билайн», ПАО «Ростелеком», фирма «1С», Банк ВТБ и другие.
🔹 ТОП-10 потребителей МЧД
Наиболее активно используют доверенности в работе операторы ЭДО «Контур», «Тензор», «Такском», а также Почта России и система «Честный знак».
🔹 Доступность и удобство
ФНС подчеркивает, что электронный документооборот доступен 24/7 и продолжает активно развиваться.
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