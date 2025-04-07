Инновационная компания на УСН не платит НДС

Если компания является участником проекта по закону об инновационных научно-технологических центрах (аналогично «Сколково»), то при доходе свыше 60 млн на УСН у нее все равно есть льгота по НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 27.01.2025 № 03-07-11/6784.

Таким образом, если доход менее 60 млн рублей, то НДС не будет по статье 145 НК.

Если доход свыше 60 млн, то НДС не будет по статье 145.1 НК. У такой компании льгота по НДС будет в течение 10 лет со дня получения ею статуса участника проекта.

Напомним, по статье 145 НК при УСН льгота принудительная автоматическая без уведомления. По статье 145.1 НК льгота добровольная по уведомлению.

Какую форму уведомления применять и когда его сдавать, читайте тут.