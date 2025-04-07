ОСАГО теперь можно оформить на 24 часа

Краткосрочный полис ОСАГО будет работать ровно 24 часа с момента оформления, а не заканчиваться с наступлением новых суток, как было раньше.

С 7 апреля 2025 года начали действовать новые правила ОСАГО. Полис можно получить на короткий срок, минимум на 24 часа.

Раньше была страховка для автомобилистов на один день, но ее действие заканчивалось в полночь, причем вне зависимости от времени оформления. Теперь, если водитель купит страховку в 23:30, она не закончится через 30 минут, а будет действовать целые сутки. Об этом пишут «Известия».

Страховщики считают, что короткие ОСАГО будут удобны только для отдельных клиентов, тогда как для всего рынка и большинства водителей это несет риски. Например, пользователи могут забыть продлить страховку. Не исключено, что вырастет число мошенничеств при оформлении ДТП.

ОСАГО на 24 часа будет удобно для таксистов и самозанятых, а также для продавцов и покупателей поддержанных автомобилей, которым нужно их перегнать.

По данным президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, в 2024 года средняя стоимость ОСАГО на год составила 7,6 тыс. рублей. Такие договоры заключили 44,8 млн водителей. Причем 1 млн приобрели полисы с коротким сроком действия. Средняя стоимость страховки на один день составляет от 130 до 1,2 тыс. рублей. Это зависит от опыта водителя и есть ли у него корпоративный договор.