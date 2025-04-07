Корпоративные выплаты на детей до 1 млн рублей освободят от НДФЛ

Депутаты собираются с 50 тысяч до 1 млн рублей поднять необлагаемую налогом сумму, которую платят работодатели своим сотрудникам при рождении детей.

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект, по которому от НДФЛ будет освобождена единовременная выплата сотрудникам за рождение детей. Ее размер увеличат с 50 тыс. до 1 млн рублей.

Депутаты отмечают, что размер выплаты сотрудникам, которую работодатель может освободить от НДФЛ, не менялся почти 19 лет.

«Нормы налогового законодательства в этом вопросе не менялись уже 19 лет, хотя цены, особенно за последние три года, существенно выросли. Родители недополучают существенные суммы, которые бы им сильно помогли», — сказал Леонид Слуцкий.

Недавно мы писали, что Минфин также подготовил изменения в НК, по которым НДФЛ не будут удерживать с корпоративных выплат до 1 млн рублей. Эти деньги работодатель может платить сотрудникам при рождении ребенка. Кроме того, изменения позволят включить такую выплату в состав внереализационных расходов и учесть их при исчислении базы по налогу на прибыль.