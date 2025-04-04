От НДФЛ могут освободить корпоративные выплаты на детей

Работодатели, которые делают сотрудникам выплаты при рождении детей, смогут учесть эту сумму в расходах при определении базы по налогу на прибыль. Также с выплаты до 1 млн рублей не будут удерживать НДФЛ.

Минфин подготовил изменения в НК, по которым НДФЛ не будут удерживать с корпоративных выплат до 1 млн рублей. Эти деньги работодатель может платить сотрудникам при рождении ребенка.

Пока что налогом не облагается единовременная выплата до 50 тыс. рублей.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки», — сказали в Минфине.

Кроме того, изменения позволят включить такую выплату в состав нереализационных расходов и учесть их при исчислении базы по налогу на прибыль.