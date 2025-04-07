Инструкция от эксперта по трудовым отношениям: как рассчитать и уволить сотрудника

Увольнение сотрудника влечет за собой определенную последовательность действий. При этом нужно сделать очень многое и в установленные сроки. И если работодатель нарушит процедуру увольнения, это может повлечь не только административную ответственность по КоАП, но и материальную ответственность по ТК и даже признание увольнения незаконным и многое другое.
В этом видео разберем:
Основания прекращения трудового договора.
Алгоритм оформления увольнения.
Приказ о прекращении трудового договора.
Окончательный расчет при увольнении.
Оформление записи и выдача трудовой книжки.
Оформление ЕФС-1.
Выдача документов о работе.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
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