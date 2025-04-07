Инструкция от эксперта по трудовым отношениям: как рассчитать и уволить сотрудника

Увольнение сотрудника влечет за собой определенную последовательность действий. При этом нужно сделать очень многое и в установленные сроки. И если работодатель нарушит процедуру увольнения, это может повлечь не только административную ответственность по КоАП, но и материальную ответственность по ТК и даже признание увольнения незаконным и многое другое.

В этом видео разберем:

Основания прекращения трудового договора. Алгоритм оформления увольнения. Приказ о прекращении трудового договора. Окончательный расчет при увольнении. Оформление записи и выдача трудовой книжки. Оформление ЕФС-1. Выдача документов о работе.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.