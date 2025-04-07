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Увольнение

Инструкция от эксперта по трудовым отношениям: как рассчитать и уволить сотрудника

Разберитесь, как правильно оформить увольнение работника, чтобы не возникло трудового спора, судебного дела, компенсационных выплат. Смотрите видео!

Увольнение сотрудника влечет за собой определенную последовательность действий. При этом нужно сделать очень многое и в установленные сроки. И если работодатель нарушит процедуру увольнения, это может повлечь не только административную ответственность по КоАП, но и материальную ответственность по ТК и даже признание увольнения незаконным и многое другое. 

В этом видео разберем:

  1. Основания прекращения трудового договора.

  2. Алгоритм оформления увольнения.

  3. Приказ о прекращении трудового договора.

  4. Окончательный расчет при увольнении.

  5. Оформление записи и выдача трудовой книжки.

  6. Оформление ЕФС-1.

  7. Выдача документов о работе.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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