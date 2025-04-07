ФНС напоминает: декларацию по НДС нужно сдать до 25 апреля

В обновленную форму декларации вошли льготные ставки НДС для упрощенцев, а также налог, который платят маркетплейсы при продаже товаров из ЕАЭС.

За первый квартал 2025 года декларацию по НДС нужно сдать до 25 апреля включительно. Это касается всех налогоплательщиков, в том числе на УСН.

Форма декларации, порядок ее заполнения есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. В новый документ включили ставки НДС в размере 5%, 7%, 5/105% и 7/107%. Их могут применять компании на УСН, доходы которых за 2024 год превысили 60 млн рублей.

Если бизнес на УСН в 2024 году не перешагнул порог по доходам в 60 млн рублей, то ему не нужно сдавать декларацию за первый квартал 2025 года.

«В перечне кодов не облагаемых НДС операций, декларируемых в соответствующем разделе декларации по НДС, учтены новые льготы, а также коды операций, ранее применяемые на основании массовых писем ФНС», — сказано на сайте налоговой.

Кроме того, в обновленную форму декларации добавили ставки НДС 9,09% и 16,67%. Их применяют российские маркетплейсы при продаже товаров из ЕАЭС физическим лицам.