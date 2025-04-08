По итогам первого квартала каждый пятый сотрудник получил повышение

Большинству сотрудников повысили зарплату на 10%, а 8% стали зарабатывать на 50% больше.

В первом квартале 2025 года 5% россиян рассказали о повышении как в должности, так и в зарплате.

Зарплату повысили 14% сотрудников, но их должность осталась прежней. По карьерной лестнице без изменения дохода поднялись 2%.

«Повышение и в должности, и в зарплате чаще всего получали специалисты из сферы IT (9%) и производства (6%). А только в зарплате — представители сферы IT (25%)», — сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

У 58% из тех, кто получил прибавку к зарплате, ее размер составил 10%. Оклад вырос на 20% у 17% сотрудников. На 30% стали больше зарабатывать 12%, 5% рассказали о повышении доходов в диапазоне от 30% до 50%. Прибавку свыше 50% получили 8% россиян.