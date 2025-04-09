С прощенного иностранной компании долга надо заплатить агентский налог на прибыль

Это должен делать источник выплаты – налоговый агент при выплате дохода. Налог удерживают, выплачивая доход иностранному контрагенту.
Но при прощении долга выплаты не происходит, живые деньги не задействованы.
В этом случае налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-08-05/3921.
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