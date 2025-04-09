С прощенного иностранной компании долга надо заплатить агентский налог на прибыль

Если списание задолженности иностранной организации не влечет получение российской организацией выгоды, то безвозмездно полученный иностранной организацией доход в натуральной форме признается доходом от источников в РФ. А раз так, то за него надо платить налог на прибыль.

Это должен делать источник выплаты – налоговый агент при выплате дохода. Налог удерживают, выплачивая доход иностранному контрагенту.

Но при прощении долга выплаты не происходит, живые деньги не задействованы.

В этом случае налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчисленной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной организации, получаемый в неденежной форме.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-08-05/3921.