Депутаты хотят освободить женщин с детьми от НДФЛ

От налога могут освободить женщин, которые до 30 лет родили или усыновили первенца. А также женщин любого возраста, если у них появился второй ребенок.

В Госдуму собираются внести законопроект, который освободит от НДФЛ женщин с детьми. Это хотят сделать глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Алексей Бабаков.

Согласно проекту, от НДФЛ будут освобождены женщины в возрасте до 30 лет, которые родили или усыновили первого ребенка. Доход такой мамы не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Также депутаты хотят освободить от налога женщин любого возраста, если они родили или усыновили второго ребенка. В этом случае их доход не должен в четыре раза превышать МРОТ.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», — сказал Сергей Миронов.

Авторы законопроекта ожидают, что нововведение поддержит женщин, которые совмещают работу и материнство.