Микрофинансовым организациям разрешат выдавать займы компаниям и ИП до 15 млн рублей

Сейчас максимальный размер займа в МФО для юридических лиц и ИП составляет 5 млн рублей, но лимит пересмотрят до 15 млн.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об увеличении максимальной суммы займов с 5 до 15 млн рублей. На такую сумму смогут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели, которые хотят заключить договор с микрофинансовой организацией (МФО).

Лимит решили пересмотреть из-за того, что он не менялся с 2018 года. Кроме того, с развитием малого и среднего бизнеса появился запрос на доступное финансирование, в том числе через МФО. За год портфель таких займов бизнесу увеличился на 36%, до 43 млрд рублей, а объем выдач — практически в два раза.

«Законопроектом вводятся нормы, предусматривающие запрет МФО на согласование индивидуальных условий по договору потребительского займа, полная стоимость потребительского займа по которому превышает 100% годовых, до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору потребительского кредита (займа) с аналогичными параметрами с любой кредитной организацией, МФО», — сказано в пояснительной записке.

С 1 июля 2026 по 1 января 2027 года будет действовать переходный период, во время которого полная стоимость одновременно действующих договоров займа не может превышать 200% годовых. Если в это время у заемщика будет два договора кредитования или займа с полной стоимостью более 200% годовых, то МФО не сможет выдать средства, пока не будут полностью погашены обязательства по раннее заключенному договору.