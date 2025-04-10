Даниил Егоров: для уклонения от уплаты налогов компании пользуются «площадками» по НДС, а не однодневками

Вместе с МВД налоговики научились выявлять не отдельные технические компании, а целые «площадки», через которые предприниматели уклоняются от уплаты налогов.

Глава ФНС Даниил Егоров назвал уклонение от уплаты НДС значимой угрозой налоговой безопасности, в частности схему «бумажного НДС». Сейчас компании, которые уклоняются от уплаты налогов, не прибегают к техническим фирмам-однодневкам, а пользуются услугами «площадок» по НДС.

«Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая "техническая" компания, а часть "площадки". Эти знания позволяют нам совместно коллегами из ФСБ и МВД выявлять организаторов "площадок" — конкретных физических лиц, профессионально оказывающих услуги по продаже "бумажного" НДС», — сказал Даниил Егоров.

В планах ФНС вместе с другими госорганами усовершенствовать систему предупреждения налоговых нарушений. По мнению налоговиков, это повысит эффективность контрольно-аналитической работы и сделает опасным применение схем по уклонению от уплаты налогов.

Недавно мы писали, что Даниил Егоров определил основную задачу ФНС следующим образом: «любое нарушение должно влечь возмещение денежных средств в бюджет».