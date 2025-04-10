Финразведка закрыла шесть площадок для обналичивания денег

Теневые схемы отмывания денег чаще всего встречаются в сферах строительства, торговли и предоставления услуг.

В 2024 году Росфинмониторинг вместе с правоохранителями пресекли работу шести теневых финансовых площадок. Их общий оборот составил более 11 млрд рублей.

«По результатам взаимодействия с правоохранительными органами в 2024 году ликвидировано шесть теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, используемых в основном для обналичивания денежных средств», — сказал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.

Также он добавил, что к теневым услугам прибегают реально действующие компании, в том числе получатели средств из бюджета. Подобные схемы распространены в сферах строительства, торговли и услуг.

Нарушители закона через технические компании выводят бюджетные деньги в теневой оборот, а затем легализуют их, обналичивая с помощью подставных лиц — дропов.