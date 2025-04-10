😫 Более 81% российских бухгалтеров в зоне стресса

Подавляющее большинство специалистов (81,2%) испытывают средний или высокий уровень стресса, а 65,4% находятся на стадии высокого или критического профессионального выгорания.

Ключевые выводы исследования такие.

Уровень стресса: 69,7% бухгалтеров имеют средний уровень стресса, 11,5% — высокий и только 18,8% демонстрируют низкий уровень.

Профессиональное выгорание: 42,3% находятся на критической стадии выгорания , 23,1% — на высокой.

Сезонность стресса: пиковые показатели зафиксированы в октябре и декабре 2024 года.

Это исследование канала «Бухгалтер в плюсе», проведенное с октября 2024 по январь 2025 года с участием 165 бухгалтеров, утверждает, что раскрывает ранее не изученный аспект профессии — психологическое благополучие специалистов, которые ежедневно работают с цифрами, отчетами и налоговым законодательством. Его результаты есть у «Клерка».

Важной частью исследования стал анализ психотипов бухгалтеров и их взаимосвязь с уровнем стресса и профвыгорания. По результатам тестов выявлены следующие психотипы бухгалтеров:

чувствительный интроверт (46,2%) — ценит комфортную атмосферу и поддержку в коллективе;

консерватор (38,5%) — внимателен к деталям, методичен, пунктуален;

администратор (10,3%) — организованный, ориентирован на достижение целей;

творческий тип (5,1%) — ценит новизну и генерацию идей.

Есть четкая корреляция между психотипом и уровнем испытываемого стресса:

чувствительные интроверты — показывают самый высокий уровень стресса;

консерваторы — демонстрируют средний уровень;

творческие бухгалтеры — имеют самые низкие показатели выгорания.

Ранее мы освещали проблему, когда бухгалтер стала ошибаться в мелочах и ошибки начали давить на психику и самооценку: это выгорание или перегрузка?