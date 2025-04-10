😫 Более 81% российских бухгалтеров в зоне стресса

Ключевые выводы исследования такие.
Уровень стресса: 69,7% бухгалтеров имеют средний уровень стресса, 11,5% — высокий и только 18,8% демонстрируют низкий уровень.
Профессиональное выгорание: 42,3% находятся на критической стадии выгорания, 23,1% — на высокой.
Сезонность стресса: пиковые показатели зафиксированы в октябре и декабре 2024 года.
Это исследование канала «Бухгалтер в плюсе», проведенное с октября 2024 по январь 2025 года с участием 165 бухгалтеров, утверждает, что раскрывает ранее не изученный аспект профессии — психологическое благополучие специалистов, которые ежедневно работают с цифрами, отчетами и налоговым законодательством. Его результаты есть у «Клерка».
Важной частью исследования стал анализ психотипов бухгалтеров и их взаимосвязь с уровнем стресса и профвыгорания. По результатам тестов выявлены следующие психотипы бухгалтеров:
чувствительный интроверт (46,2%) — ценит комфортную атмосферу и поддержку в коллективе;
консерватор (38,5%) — внимателен к деталям, методичен, пунктуален;
администратор (10,3%) — организованный, ориентирован на достижение целей;
творческий тип (5,1%) — ценит новизну и генерацию идей.
Есть четкая корреляция между психотипом и уровнем испытываемого стресса:
чувствительные интроверты — показывают самый высокий уровень стресса;
консерваторы — демонстрируют средний уровень;
творческие бухгалтеры — имеют самые низкие показатели выгорания.
Ранее мы освещали проблему, когда бухгалтер стала ошибаться в мелочах и ошибки начали давить на психику и самооценку: это выгорание или перегрузка?
Комментарии2
Всем по конфетке